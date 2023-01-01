Максим Артамонов В пермском аэропорту рассказали о новых рейсах в Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С 1 июня авиакомпания «Россия», входящая в группы «Аэрофлот», с 1 июня запустит дополнительный ежедневный рейс между Пермью и Санкт-Петербургом. Частота полётов увеличится до двух раз в день на период повышенного спроса. Полётная программа рассчитана до 28 октября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе пермского аэропорта.



Вылет нового рейса из Перми — в 14:20. Прилёт в Петербург — в 14:45 (по местному времени). Из Санкт-Петербурга в Пермь вылеты запланированы на 9:00, прилёт в Пермь — в 13:20 (по местному времени).

Новый рейс из Перми в Санкт-Петербург будет выполняться на воздушных судах Airbus A319 пассажировместимостью 128 человек. Это 120 кресел в эконом-классе и восемь — в бизнес-классе.

Сейчас авиакомпания осуществляет перевозки по этому маршруту с перелётом ночью и рано утром – отправление в Пермь в 00:10, из Перми – в 5:30.

Полётную программу из Перми в Санкт-Петербург также выполняют ещё три авиакомпании - «Победа», Smartavia и «Икар».



Авиакомпания «Россия» входит в Группу Аэрофлот, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 134 самолёта, из которых 77 Superjet 100 (RRJ-95).



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