Максим Артамонов В Прикамье стартовала государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов В этом году ОГЭ будут сдавать более 29 тысяч выпускников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 24 мая в Прикамье стартовал главный этап основного государственного экзамена (ОГЭ), который продлится до 1 июля, включая резервные дни. Для сдачи ОГЭ задействуют 243 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 54 пункта на дому и один на базе медицинского учреждения. В этом году экзамен будут сдавать 29 тыс. выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минобра.



Для получения аттестата девятиклассникам предстоит сдать два обязательных предмета (русский язык и математика) и два предмета по выбору. Участники с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды могут сдать по желанию только обязательные предметы в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).





ОГЭ и ГВЭ-9 по истории, физике и биологии прошли сегодня, 24 мая. Эти предметы выбрали более 9,6 тыс. ребят.







Самыми популярными экзаменами по выбору среди девятиклассников традиционно остаются обществознание, информатика и география. Их будут сдавать 13,1 тыс., 12,7 тыс. и 11,8 тыс. выпускников соответственно. На четвёртом месте по популярности биология (сдают более 5,9 тыс. ребят) и физика (на экзамен зарегистрировано 2,7 тыс. девятиклассников).





С 26 июня по 1 июля для тех, кто пропустил экзамен или не смог завершить работу по уважительной причине, а также для участников, получивших не более двух неудовлетворительных результатов, намечены резервные дни сдачи.





Расписание ОГЭ-2023:

— 24 мая — биология, физика и история;

— 30 мая — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия и география;

— 2 и 3 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);

— 6 июня — русский язык;

— 9 июня — математика;

— 14 июня — информатика, литература, физика и география;

— 17 июня — обществознание, химия и биология.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.