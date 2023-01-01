Максим Артамонов
В Прикамье стартовала государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов
В этом году ОГЭ будут сдавать более 29 тысяч выпускников
С 24 мая в Прикамье стартовал главный этап основного государственного экзамена (ОГЭ), который продлится до 1 июля, включая резервные дни. Для сдачи ОГЭ задействуют 243 пункта проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 54 пункта на дому и один на базе медицинского учреждения. В этом году экзамен будут сдавать 29 тыс. выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минобра.
— 24 мая — биология, физика и история;
— 30 мая — обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии, химия и география;
— 2 и 3 июня — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский);
— 6 июня — русский язык;
— 9 июня — математика;
— 14 июня — информатика, литература, физика и география;
— 17 июня — обществознание, химия и биология.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.