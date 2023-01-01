В Пермском крае ищут пропавшего без вести глухонемого жителя Добрянки Мужчина не вернулся домой 20 мая Поделиться Твитнуть

Отряд волонтёров «Прикамье. Поиск» памяти Ирины Бухановой обратился за помощью в розыске глухонемого жителя Добрянки Пермского края. 38-летний Сергей Ерофеев пропал 20 мая.

Около 19.00 мужчина вышел из машины у входа в добрянский гипермаркет «Семейный Магнит», и с тех пор местонахождение его неизвестно.

Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост 175-180 сантиметров, волосы тёмно-русые, серо-голубые глаза, на вид 30 лет.

Был одет в спортивные тёмно-синие штаны, чёрные кеды, белую футболку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ерофеева, просят сообщать по телефону 102 , или связаться с волонтёрами поискового отряда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.