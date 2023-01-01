Алёна Бронникова
Мэрию Кунгура через суд обязали выделить деньги на ремонт объекта культурного наследия
Работы должны быть закончены в течение двух лет
Прокурор Кунгура через суд обязал администрацию муниципального округа выделить денежные средства на мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Училище реальное», расположенное в здании по ул. Разина, 39. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.
Представитель ведомства установил, что построенное в 1887 году здание нуждается в ремонте и реставрации. В ходе проверки было выявлено неудовлетворительное состояние его внешнего вида, в том числе растрескивание бетонной отмостки, шелушение окрасочного слоя бетона, частичное разрушение аттика над южным фасадом.
Состояние здания влечёт угрозу разрушения и нарушение прав местных жителей и гостей Кунгура на доступ к культурным ценностям. Сейчас объект находится в муниципальной собственности, он передан на праве оперативного управления МБУК «Кунгурский историко-архитектурный музей-заповедник».
В 2021 году прокурор вынес представление о принятии мер по восстановлению памятника. Из-за недостаточного финансирования работы были выполнены частично. Кунгурская городская прокуратура зафиксировала нарушение исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в части содержания исторического здания администрацией муниципалитета.
«Кунгурский городской суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, на администрацию Кунгурского муниципального округа возложена обязанность выделить денежные средства на мероприятия, связанные с приведением памятника в нормативное состояние. Соответствующие работы должны быть проведены в течение двух лет с момента вступления судебного решения в законную силу», — сообщает пресс-служба ведомства.
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