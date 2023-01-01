Алёна Бронникова Мэрию Кунгура через суд обязали выделить деньги на ремонт объекта культурного наследия Работы должны быть закончены в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Фото из группы "Кунгурский музей", сайт "ВКонтакте"

Прокурор Кунгура через суд обязал администрацию муниципального округа выделить денежные средства на мероприятия по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Училище реальное», расположенное в здании по ул. Разина, 39. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.

Представитель ведомства установил, что построенное в 1887 году здание нуждается в ремонте и реставрации. В ходе проверки было выявлено неудовлетворительное состояние его внешнего вида, в том числе растрескивание бетонной отмостки, шелушение окрасочного слоя бетона, частичное разрушение аттика над южным фасадом.

Состояние здания влечёт угрозу разрушения и нарушение прав местных жителей и гостей Кунгура на доступ к культурным ценностям. Сейчас объект находится в муниципальной собственности, он передан на праве оперативного управления МБУК «Кунгурский историко-архитектурный музей-заповедник».

В 2021 году прокурор вынес представление о принятии мер по восстановлению памятника. Из-за недостаточного финансирования работы были выполнены частично. Кунгурская городская прокуратура зафиксировала нарушение исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия в части содержания исторического здания администрацией муниципалитета.

«Кунгурский городской суд Пермского края исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме, на администрацию Кунгурского муниципального округа возложена обязанность выделить денежные средства на мероприятия, связанные с приведением памятника в нормативное состояние. Соответствующие работы должны быть проведены в течение двух лет с момента вступления судебного решения в законную силу», — сообщает пресс-служба ведомства.





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