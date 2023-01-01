В пермском ТРК «Семья» на месте отдела Zara открылся магазин Funday А на площадях, ранее арендованных Pull&Bear, заработал магазин GUT! Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» открылись два новых магазина: GUT! и Funday, об этом сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного комплекса.

Магазин Funday занял 763 кв. м на третьем этаже первой очереди ТРК. Эти площади ранее арендовал отдел Zara. Магазин GUT! разместился на втором этаже первой очереди. Его площадь 650 кв. м. Ранее здесь работал отдел Pull&Bear.

Новые магазины открылись на месте ушедших из России брендов, отметили в пресс-службе. Речь идёт о брендах испанской группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Pull&Bear).

Funday и GUT! — это российские сети магазинов мужской, женской одежды и аксессуаров. Funday представляет доступную, комфортную, интересную одежду для всей семьи. Первые магазины бренда в России открылись в 2013 году. Сейчас в сети более 180 торговых точек.

GUT! входит в региональную мультибрендовую сеть магазинов одежды и обуви, представляющую десятки популярных европейских марок одежды категории «средний» и «средний плюс».

К июлю ТРК планирует полностью завершить заполнение вакантных площадей и обновление концепции торгового центра.

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