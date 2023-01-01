Максим Артамонов В Перми мужчину будут судить за насильственные действия в отношении детей Ему инкриминируют четыре эпизода Поделиться Твитнуть

Следком по региону завершил расследование уголовного дела по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершённые в отношении несовершеннолетних), возбуждённого в отношении 31-летнего пермяка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.





По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В подъезде жилого многоквартирного дома он увидел двух девочек, которые заходили в лифт. Проследовав за ними и дождавшись, когда двери лифта закроются, он «совершил в отношении несовершеннолетних потерпевших действия сексуального характера».





После этого мужчина вышел из лифта, на площадке между этажами он увидел двух других девочек. В отношении них он совершил аналогичное преступление, отметили в ведомстве.





Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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