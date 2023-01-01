Алёна Бронникова В Перми открылось уникальное лечебное отделение для детей с расстройствами аутистического спектра Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На базе пермской детской поликлиники №6 начал работу единственный в Прикамье Центр помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС). Его открытие состоялось 18 мая на ул. Встречной, 27.

Диагностические исследования и работа со специалистами учреждения позволят выявлять заболевание у детей на ранних стадиях. Центр оснащён новым медицинским оборудованием, которое поможет в реабилитации и социализации. Его главной целью является организация своевременной консультативно-диагностической и коррекционной работы с детьми, которым поставлен диагноз РАС. Отделение сможет принимать около 200 человек в месяц, планируется, что ежегодно лечение здесь будут проходить около 3 тыс. маленьких пациентов.

«Это действительно уникальное событие для Пермского края, потому что в центре собраны самые инновационные методики, которые применительны в доказательной медицине. Мультидисциплинарный подход к лечению позволит выявлять расстройства аутистического спектра на ранних этапах. Ранняя диагностика важна в реабилитации, ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем успешнее будет лечение», — рассказал заведующий центром РАС, детский психиатр Артём Насыров.

Лечение с помощью уникальных методик в отделении проводят врач-психиатр, детский психолог и логопед. Так, ADOS — это 90-минутный тест диагностического обследования, позволяющий установить наличие расстройства аутистического спектра. Заведующий отделением отметил его приближенность к реальности. Ребёнку даются задания, которые он должен использовать в жизни (например, празднование дня рождения, купание куклы или выгуливание питомца), за его реакцией следят специалисты, затем ставят баллы и суммируют их. Ещё одна методика — ADI-R. В её рамках с родителями проводится двухчасовое интервью, вопросы в котором составлены так, как ни один врач-психиатр не сможет сформулировать. Эта методика помогает выявить все жалобы, которые сложно определить при обычном приёме.

Основными направлениями в работе центра являются приём и обследование детей из группы риска, а также проведение динамического наблюдения, консультирование родителей, назначение лекарственных препаратов.

«Центр очень быстро покажет свою эффективность, он будет востребован определённой группой пациентов, здесь они будут получать не только услуги врачей, но и целый комплекс реабилитационной помощи», — отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.





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