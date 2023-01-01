Пермский транспортный прокурор Денис Плотников ушёл в отставку Его обязанности исполняет Кирилл Шатохин Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в отставку ушёл транспортный прокурор Денис Плотников. Он уволен по выслуге лет в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Как уточняет Properm.ru, отставка состоялась ещё в апреле. Сейчас обязанности Пермского транспортного прокурора исполняет Кирилл Шатохин, бывший заместитель Дениса Плотникова.

Старший советник юстиции Денис Плотников возглавлял Пермскую транспортную прокуратуру с декабря 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.