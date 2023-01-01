Два жителя Перми осуждены за незаконный вылов тюльки на 85 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Дзержинском районном суде Перми вынесен приговор ранее судимому 47-летнему и несудимому 29-летнему местным жителям, которые обвинялись в незаконной добыче рыбы запрещёнными орудиями лова. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В суде было установлено, что мужчины в январе 2023 года вышли на лёд левого берега Камы и с помощью подъёмника выловили 858 экземпляров тюльки, чем причинили биоресурсам реки ущерб на общую сумму 85,8 тыс. руб.

Обвиняемые полностью признали свою вину, раскаялись и добровольно возместили ущерб.

Первого, ранее судимого обвиняемого, приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его подельнику придётся выплатить штраф 100 тыс. руб.





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