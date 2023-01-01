Новая врачебная амбулатория в Ныробе готовится к приёму пациентов Всего за три года в Пермском крае построено более 75 учреждений здравоохранения Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В п. Ныроб (Чердынский городской округ) завершено строительство сельской врачебной амбулатории (СВА). Уже в ближайшее время здесь начнётся приём пациентов, сообщили в Минздраве Прикамья.

Глава ведомства Анастасия Крутень рассказала, что здание новой амбулатории по ул. Первомайской, 8а общей площадью 537 кв. м рассчитано на приём 40 пациентов в смену.

«Медучреждение на 100% укомплектовано всем необходимым медицинским оборудованием. Здесь будут вести приём терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и стоматолог. Также мы планируем перевести сюда подразделение скорой медицинской помощи. Для Минздрава Прикамья важно, чтобы все жители края получали своевременную и квалифицированную медицинскую помощь», — отметила Крутень.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что открытие врачебной амбулатории можно назвать долгожданным для посёлка.

«Здесь смогут получать медицинскую помощь порядка 4 тыс. жителей, в числе которых около 600 детей. Повышение качества и доступности медпомощи для жителей края, особенно в отдалённых территориях, остаётся нашим приоритетом. Сейчас в Прикамье строятся ещё 10 медицинских объектов: в этом году будет введено большинство из них, и начнём строить ещё четыре», — сообщил губернатор.

В минздраве Прикамья отметили, что строительство новых СВА ведётся в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. Также аналогичная сельская врачебная амбулатория появится в п. Оверята Краснокамского городского округа, куда за медицинской помощью смогут обращаться более 5 тыс. чел.

Всего сегодня в регионе действуют свыше 2 тыс. объектов здравоохранения. За три года в Пермском крае открылось более 75 учреждений здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сельских врачебных амбулаторий и поликлиник.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.