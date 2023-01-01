Алёна Бронникова В Прикамье проводятся мобилизационные учения для глав округов Мероприятия проходят с 22 по 24 мая Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В Пермском крае главы муниципалитетов по распоряжению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина проходят мобилизационные учения. Об этом сообщает инфо-портал суксунской газеты «Новая жизнь» ВКонтакте.

Согласно информации СМИ, учения проходят во всех субъектах региона для проверки взаимодействия в повседневном режиме органов местного самоуправления с федеральными и региональными органами и службами жизнеобеспечения. Так, и.о. главы Суксунского городского округа Вера Бунакова провела заседание с представителями местных организаций, структурных подразделений и федеральных служб.

«Учения включают в себя следующие задачи, которые уже выполнены: определён состав привлекаемых к учениям лиц, подготовлены рабочие места с необходимым оборудованием и средствами связи, разработан проект специальных документов по плану перевода на условия работы в военное время», — сообщается в опубликованной записи группы.

Мероприятия пройдут в течение трёх дней. В первый состоялась проверка оповещения и связи, во второй — учения гражданской обороны и защиты населения по эвакуации и работам объектов жизнеобеспечения. На третий запланировано выполнение действий по переводу экономики округа на работу в условиях военного времени.

На прошлой неделе в соцсетях министр ведомства Альберт Марданов рассказал о проведении учебно-методического сбора по мобилизационным вопросам для руководителей муниципалитетов и органов исполнительной власти. Мероприятие прошло в Кунгуре при участии военных комиссаров, глав отделений планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов. Он отметил, что целью сбора является «определение единых подходов и путей решения имеющихся проблем в организации мобилизационной подготовки и состоянии мобилизационной готовности Пермского края».

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