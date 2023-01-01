Из-за аномальной жары в Пермском крае объявили штормовое предупреждение Поделиться Твитнуть

С 24 по 28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7° С и более. В связи с этим в регионе объявляется штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара, когда максимальная температура воздуха достигает 30° С и более, придёт 24 мая в южные районы Пермского края, 25-26 мая распространится и на центральные районы, 27 мая опять отметится только на юге региона.

В воскресенье, 28 мая, в связи с наличием фронтальных разделов, обеспечивающих выпадение кратковременных дождей, жара покинет регион.

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