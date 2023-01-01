В Перми осудят подпольных производителей контрафактного моторного масла Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в суд направлено уголовное дело участников организованной группы, занимавшейся производством и сбытом контрафактного моторного масла. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как пояснили в ведомстве, деятельность фигурантов, которые занимались производством двухтактного моторного масла в промышленных масштабах с незаконным использованием товарных знаков известных брендов, была пресечена летом 2022 года.

Организовал подпольный завод мужчина 1986 г.р. В ходе осмотра территории базы оперативники обнаружили около 200 тонн готовой продукции, свыше 300 тонн моторного масла, подготовленного для розлива по канистрам, а также более 100 тыс. комплектов для изготовления фальсификата. Ущерб, нанесённый правообладателю, составил более 130 млн руб.

В полиции уточнили, что один из фигурантов заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его дело будет рассматриваться в особом порядке. Дело в отношении остальных шести обвиняемых также направлено в суд для рассмотрения по существу.

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