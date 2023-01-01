Максим Артамонов
В спецоперации погибли двое военнослужащих из Октябрьского округа Прикамья
Поделиться
Твитнуть
В мае в ходе спецоперации на территории Украины погибли жители Октябрьского муниципального округа Пермского края Ахсан Тураханов и Алексей Охапкин. Об этом сообщили в окружной администрации.
Ахсан Тураханов был уроженцем д. Козаки. Служил рядовым, заряжающим танкового взвода. Ему было 39 лет.
Алексей Охапкин родился в Октябрьском. Погиб под Артёмовском (Бахмутом). Участвовал в спецоперации в составе подразделения ЧВК «Вагнер». Охапкина похоронят в Октябрьском сегодня.
Власти выразили соболезнования родным и близким погибших.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть