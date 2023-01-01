Максим Артамонов В спецоперации погибли двое военнослужащих из Октябрьского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В мае в ходе спецоперации на территории Украины погибли жители Октябрьского муниципального округа Пермского края Ахсан Тураханов и Алексей Охапкин. Об этом сообщили в окружной администрации.

Ахсан Тураханов был уроженцем д. Козаки. Служил рядовым, заряжающим танкового взвода. Ему было 39 лет.

Алексей Охапкин родился в Октябрьском. Погиб под Артёмовском (Бахмутом). Участвовал в спецоперации в составе подразделения ЧВК «Вагнер». Охапкина похоронят в Октябрьском сегодня.

Власти выразили соболезнования родным и близким погибших.

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