Банк «Урал ФД» запустил пакет РКО для предпринимателей, ведущих бизнес на маркетплейсах Поделиться Твитнуть

С каждым днем e-commerce набирает обороты. Рынок электронной коммерции продолжается расти и создавать новые возможности для бизнеса.

Поэтому банк «Урал ФД» запустил пакет расчетно-кассового обслуживания «proМАРКЕТ». Он разработан специально для тех предпринимателей, которые планируют вести бизнес на маркетплейсах.

Пакет можно оформить за 0 рублей в месяц. В него входят 5 внешних платежей, начисление процентов на остаток, перечисления на счета физических лиц до 300 000 рублей и услуги онлайн-бухгалтерии — бесплатно.

Удобные интернет-банк и мобильное приложение позволят предпринимателям Перми и края вести бизнес из любой точки мира, а персональный клиентский менеджер оперативно решит любые вопросы.

Для того, чтобы открыть счет достаточно зайти в раздел «Рассчетно-кассовое обслуживание» и оставить заявку. Узнать более подробную информацию можно на сайте банка «Урал ФД» или по телефону 8-800-100-10-40 (звонки по России бесплатные). Развивайте бизнес с нами!

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