В Перми на время закроют движение транспорта по улице Автозаводской Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 29 мая до 11 июня в Перми на участке ул.Автозаводской от ул. Худанина до ул. Чистопольской в Кировском районе временно закроют движение транспорта. Ограничения вводятся для проведения реконструкции объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Маршала Рыбалко. Подрядчику — ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций» — поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.

Автомобилистам необходимо заранее выбирать маршрут следования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.