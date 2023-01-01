Максим Артамонов В Перми в районе студгородка Политеха появилась новая остановка городской электрички Она называется «Комплекс ППИ» Поделиться Твитнуть

С 22 мая кольцевые «Ласточки», курсирующие от Перми-2 в сторону Перми-1, будут останавливаться на пассажирской платформе «Комплекс ППИ». Новая остановка находятся рядом со студгородком ПГНИПУ. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Дополнительная остановка была введена для электропоездов «Ласточка» №6042/6041, 6046/6045, 6052/6051 сообщением Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2.

Теперь жители правобережных микрорайонов Перми смогут быстрее добираться до центра города.

Строительство второй пассажирской платформы на этой остановке (для поездов, следующих в обратном направлении) планируется завершить к 300-летию Перми.

Сейчас кольцевая «Ласточка» совершает три рейса в день в каждом направлении, перевозчик — АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК»).

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