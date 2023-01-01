Максим Артамонов В Александровске пострадавшей от паводка семье дали жильё лишь после вмешательства прокуратуры Краевой суд обязал местную администрацию предоставить людям благоустроенное жилое помещение Поделиться Твитнуть

В прокуратуру Александровска обратилась местная жительница с сообщением о нарушении жилищных прав её семьи, которая жила в частном доме, оказавшемся в зоне подтопления. Из-за этого дом был разрушен, но местная администрация не предоставляла людям жильё. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском и потребовал от муниципалитета предоставить семье жилое помещение по договору социального найма.

Александровский городской суд Пермского края отказал в удовлетворении этого иска. Однако прокурор обжаловал это решение, и Пермский краевой суд обязал ответчика предоставить истцам благоустроенное жилое помещение.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города», — отметили в надзорном ведомстве.

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