Максим Артамонов В Прикамье сошёл с рельсов вагон грузового поезда Инцидент произошёл на перегоне Ергач—Иренский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 22 мая на перегоне Ергач—Иренский двухпутного электрифицированного участка Пермь-Сортировочная—Кузино Свердловской железной дороги сошёл с рельсов порожний вагон грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Происшествие случилось в 17:04. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд станции Пермь-Сортировочная.

«На движение поездов по перегону инцидент не повлиял: габарит соседнего пути не нарушен, по нему временно организован пропуск составов в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в пресс-службе СвЖД.





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