Максим Артамонов

У главы Ленинского района Перми появился новый заместитель

Этот пост заняла политтехнолог Анастасия Хорошева

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администрация Ленинского района

Фото: izi.travel

Новым замглавы Ленинского района Перми стала помощница депутата Госдумы РФ от Пермского края Анастасия Хорошева. Она будет курировать социальную сферу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник в управе.

До Хорошевой этот пост занимала Оксана Полтора, которая в этом году трудоустроилась в департамент образования Перми. Вместо неё обязанности замглавы района Ленинского района исполняла Ирада Гусейнова.

Анастасия Хорошева — помощник депутата Госдумы РФ Игоря Шубина. В Перми она известна как политтехнолог консалтингового агентства «Площадь круга».

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