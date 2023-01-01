Максим Артамонов У главы Ленинского района Перми появился новый заместитель Этот пост заняла политтехнолог Анастасия Хорошева Поделиться Твитнуть

Новым замглавы Ленинского района Перми стала помощница депутата Госдумы РФ от Пермского края Анастасия Хорошева. Она будет курировать социальную сферу. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник в управе.

До Хорошевой этот пост занимала Оксана Полтора, которая в этом году трудоустроилась в департамент образования Перми. Вместо неё обязанности замглавы района Ленинского района исполняла Ирада Гусейнова.

Анастасия Хорошева — помощник депутата Госдумы РФ Игоря Шубина. В Перми она известна как политтехнолог консалтингового агентства «Площадь круга».

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