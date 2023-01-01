Елена Синица Краевой парламент анонсировал повестку майского пленарного заседания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг пройдет очередное пленарное заседание краевого парламента. В числе наиболее значимых вопросов — отчет регионального министерства финансов об исполнении бюджета за прошлый год.

На прошлой неделе краевой кабинет министров представил отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Согласно представленной информации, расходы исполнены на 220 млрд рублей (94,7% от плана). К слову, выросли и доходы: по итогам года они превысили плановые показатели более чем на 13 млрд (6,5%) и составили 213,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что темпы роста расходов бюджета превышают темпы роста доходной части. Также отмечается, что регион сохраняет самый низкий уровень государственного долга среди субъектов ПФО.

«Остановлюсь на социальных законодательных инициативах. Изменяется региональный закон об охране здоровья граждан. Важная инициатива губернатора края коснется лечения детей с ограниченными возможности здоровья в стационаре. Речь о нахождения в этот период их родителей в медучреждении. По новым правилам, принятым на федеральном уровне, родителям детей-инвалидов на время лечения их ребенка будет бесплатно предоставлены спальное место и питание вне зависимости от возраста пациента. Принятие законопроекта позволит учесть эти нововведения в региональном законодательстве», — прокомментировал спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.

Кроме этого, в рамках правительственного часа с докладом выступит глава регионального минздрава Анастасия Крутень. Она расскажет о результатах по модернизации первичного звена в рамках программы «Качественное здравоохранение».





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