В Перми третьи сутки ищут пропавшую без вести 13-летнюю школьницу, приехавшую из Казани Поделиться Твитнуть

В Перми с 20 мая ищут пропавшую без вести 13-летнюю Арину Балашову. С просьбой помочь в розыске школьницы через соцсети к пермякам обратились активисты поискового отряда «Лиза Алерт».

Как сообщает 59.ru, пропавшая девочка приехала в Пермь из Казани в гости к отчиму. Вот уже третий день о местонахождении подростка ничего не известно.

Приметы: нормального телосложения, рост 152 см, крашеные в чёрно-рыжий цвет волосы, была одета в чёрную футболку с белыми надписями, чёрные шорты и бордовые кроссовки с белой подошвой. С собой у девочки был чёрный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Арины Балашовой, просят звонить на 112, на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или сообщать в правоохранительные органы.

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