Елена Синица В Перми вынесли приговор руководителям коммерческих организаций за фальсификацию лекарств Ущерб оценивался в 3,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИЛ "Новый компаньон"

В Перми вынесли приговор директорам коммерческих организаций. Они признаны виновными в обращении фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Известно, что с июля по август 2021 года директоры организаций договорились о сбыте фальсифицированных лекарств в восемь медучреждений города и региона. Как итог, был причинён материальный ущерб на общую сумму более 3,7 млн руб.

Материалы уголовного дела составили 42 тома. В ходе расследования уголовного дела ущерб соучастниками был возмещён в полном объёме.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет и 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

Как уточняет Properm.ru, речь идёт о пермских бизнесменах Олеге Шашмурине и Сергее Фукалове. В разгар пандемии они поставили в краевые больницы технический кислород вместо медицинского.

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