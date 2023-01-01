Максим Артамонов Более половины лотов на размещение наружной рекламы в Перми выиграли иногородние компании Поделиться Твитнуть

Наружная реклама

Константин Долгановский

В Перми мэрия подвела итоги аукционов на право размещения рекламных конструкций на улицах города. Всего на торги был выставлен 21 лот. Это световые стелы, щиты, сити-борды, сити-форматы и светодиодные экраны. Рекламные площади, которые входят в эти лоты, находятся в каждом районе города. Больше всего в Мотовилихинском районе, а меньше (по одной) — в Орджоникидзевском и Кировском районах.

Так, четыре лота на размещение сити-бордов за 1,5 млн руб. получило московское ООО «Апр-Сити/ТВД», лицензированное оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Сейчас фирма занимает второе место по количеству размещаемой в краевом центре рекламы.

Другой московской компании, «Столице Медиа», достались два лота на установку светодиодных экранов за 11,3 млн руб. Ранее эта компания не присутствовала в Перми. По итогам 2021 года выручка этой компании составила 60,1 млн руб., а чистая прибыль — 5,7 млн руб.

Три пермские компании ИП Дмитрий Мясников, ИП Борис Галкин и «Завод Синергия» получили восемь лотов. Например, право на размещение двух светодиодных экранов и двух сити-бордов получил ИП Дмитрий Мясников — 13,8 млн руб. Ещё два экрана и один сити-борд установит за 9,8 млн руб. ИП Борис Галкин. А пермская компания «Завод «Синергия»» разместит световую стелу за 21,8 тыс. руб.

В числе победителей по пяти лотам признано казанское ООО «Инсайт Медиа». Общая стоимость выигранных им лотов составила 17 млн 648 тыс. руб.

ООО «РИМ» из Татарстана займёт два места для рекламных конструкций. Компания согласилась на размещение сити-форматов на сумму 413,9 млн руб.

Ещё один аукцион на право размещения рекламных конструкций в Перми состоится 20 июня. Будут разыграны 11 лотов.

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