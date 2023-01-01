Максим Артамонов В Перми летом откроют пять пляжей На них будут дежурить 75 спасателей Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

В этом году в Перми будут открыты пять официальных пляжей: на правобережье Камы в Ленинском районе, у Мотовилихинского пруда, между улицами Астраханской и Оборонщиков в Кировском районе, около КамГЭС и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды. Сезон будет открыт с 15 июля до 30 августа. Об этом рассказали чиновники администрации, отчитываясь перед депутатами гордумы.

На пяти территориях, выбранных в качестве мест отдыха у воды, администрации районов должны обновить песчаное основание, установить оборудование и малые архитектурные формы, боновое ограждение.

Кроме того, чиновники обязаны оборудовать спасательные посты. Всего на городских пляжах будут работать 75 спасателей. Также планируется привлечь сотрудников правоохранительных органов для охраны общественного порядка.

На пляжах планируется организовать спортивные массовые мероприятия, разместить объекты, предоставляющие услуги общественного питания и проката инвентаря для спорта и отдыха.

На вопрос депутата Сергея Медведева о том, можно ли купаться в этих зонах, представители мэрии пояснили:

«Пробы воды в этих местах не соответствуют нормативным требованиям по микробиологическим показателям, поэтому купаться запрещено».

В 2024 году в бюджете города запланировано 27 млн руб. на приобретение и установку новых элементов благоустройства на пляжах.

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