Мэрия Перми взыскала с арендатора муниципальной земли 490 тысяч рублей Предприниматель нарушил договор аренды Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования департамента земельных отношений администрации Перми о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы неосновательного обогащения в размере 490 тыс. руб. Сумма штрафа поступит в бюджет города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ведомстве рассказали, что несколько лет назад с предпринимателем был заключён договор аренды на земельный участок в Индустриальном районе. В июле 2022 года было установлено, что землепользователь без согласия со стороны департамента сдаёт участок в субаренду.

Тогда чиновники решили расторгнуть договор аренды с предпринимателем и обратиться в суд о взыскании неосновательного обогащения. Исковые требования были удовлетворены.

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