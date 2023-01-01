Мэрия Перми взыскала с арендатора муниципальной земли 490 тысяч рублей
Предприниматель нарушил договор аренды
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования департамента земельных отношений администрации Перми о взыскании с индивидуального предпринимателя суммы неосновательного обогащения в размере 490 тыс. руб. Сумма штрафа поступит в бюджет города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В ведомстве рассказали, что несколько лет назад с предпринимателем был заключён договор аренды на земельный участок в Индустриальном районе. В июле 2022 года было установлено, что землепользователь без согласия со стороны департамента сдаёт участок в субаренду.
Тогда чиновники решили расторгнуть договор аренды с предпринимателем и обратиться в суд о взыскании неосновательного обогащения. Исковые требования были удовлетворены.
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