Максим Артамонов В Перми женщина выпала с верхнего этажа ЖК «Арсенал» и погибла Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик "Новости ЖК Арсенал / Пермь" ВКонтакте

Днём 22 мая в пермском ЖК «Арсенал» рядом с домом на ул. Красные казармы, 67 было обнаружено тело женщины. Об этом сообщается в паблике в «Новости ЖК Арсенал/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняет 59.ru со ссылкой на очевидца, около 12:00 он услышал звук удара, а затем увидел тело, лежащее на земле возле дома. При этом одно из окон на верхних этажах здания было открыто настежь. Он предположил, что женщина могла выпасть из окна.

«Женщина скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе краевого минздрава.

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