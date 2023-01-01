Максим Артамонов В Пермском крае жителя Краснокамска будут судить за 29 преступлений Его обвиняют в кражах, грабеже и хищениях в трёх российских регионах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В суд передано уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Краснокамска. По данным полиции, в прошлом году за пять месяцев он совершил 29 преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как считают в полиции, с мая по сентябрь 2022 года молодой пермяк совершил грабёж, 26 краж и два мелких хищения.

По версии полицейских, житель Краснокамска похищал в продуктовых магазинах алкоголь, кофе, сыры и другие товары. Также ему инкриминируют похищение электрических инструментов, предметов личной гигиены и средств для стирки. Украденные вещи мужчина продавал на улицах незнакомым людям, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

За почти полгода география преступлений охватила не только Краснокамск, но и Пермь, Шадейку Кунгурского округа, а также Ярославскую и Кировскую области.

Кроме того, в начале мая прошлого года мужчина оплатил свои покупки в магазинах Краснокамска на сумму более 7 тыс. руб. с чужой банковской карты — её оставила в магазине на кассе местная жительница. Когда деньги это карте закончились, обвиняемый выкинул её в городском парке.

Ранее молодого человека часто привлекали к уголовной и административной ответственности за мелкие хищения.

Общий ущерб составил более 200 тыс. руб.

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