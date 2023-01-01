На прошлой неделе в Пермском крае в ДТП пострадали девять детей Три человека погибли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 по 21 мая на территории Пермского края было зарегистрировано 274 ДТП, в которых три человека погибли и 52 получили травмы, в том числе девять несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГИБДД Прикамья.

Всего за неделю пресечено 52 037 нарушений. В частности, 592 водителя не предоставили преимущество пешеходам, 253 человека управляли транспортным средством будучи в состоянии опьянения, 229 водителей привлечены за выезд на встречную полосу движения, 203 человека управляли транспортным средством без водительского удостоверения, 178 водителей нарушили правила перевозки детей.

Самым распространённым нарушением (779) стало управление транспортным средством, на котором установлены стекла с несоответствующим светопропусканием.

Помимо этого, Правила дорожного движения нарушили 565 пешеходов.





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