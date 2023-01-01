В России из-за санкций предлагают ввести шестидневную рабочую неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила главе минтруда РФ Антону Котякову обращение с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы отмечают, что санкции Запада значительно увеличили нагрузку на экономику России, и дополнительный рабочий день может стать ответом современным вызовам и поможет «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов».

В ассоциации напомнили, что в годы Великой Отечественной войны россияне уже трудились по шесть и даже семь дней в неделю.

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