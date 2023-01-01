Максим Артамонов Минприроды: В Пермском крае спасли трёхмесячного истощённого медвежонка Животное находится в Центре спасения медвежат в Тверской области Поделиться Твитнуть

Фото: АНО «Центр спасения медвежат-сирот»

В Гайнском округе был найден осиротевший медвежонок. Истощённого и ослабленного детеныша бурого медведя обнаружил местный житель, охотившийся на уток. Охотник забрал его домой и обратился в министерство природных ресурсов Пермского края. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты краевого минприроды осмотрели медвежонка и поместили в хозпостройку, где его кормили коровьим молоком. Оказалось, что это трёхмесячная самка, её назвали Машей.

Когда её состояние улучшилось, животное направили в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области, куда её привезли 18 мая.

«Сейчас Машеньку откармливают молоком с добавлением сливок, яиц и витаминов, чтобы она быстрее начала набирать вес. После завершения реабилитации Машенька будет возвращена в естественную среду обитания в Пермском крае», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Между министерством природных ресурсов Пермского края и Центром спасения медвежат-сирот заключено соглашение о сотрудничестве в области сохранения объектов животного мира — спасении, реабилитации и возвращении в природу медвежат-сирот.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.