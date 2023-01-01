В Перми 22 мая на двух перекрёстках не работают светофоры Поделиться Твитнуть

В понедельник, 22 мая, в Перми на двух перекрёстках в связи с профилактическими работами отключили светофоры. Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

Речь о светофорных объектах на пересечении улиц Ленина и Хохрякова, а также перекрёстке Петропавловской и Хохрякова.

Профилактика продлится до 19:00. В ГИБДД водителей просят быть внимательными.





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