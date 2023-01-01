Елена Синица В Перми на улице Нейвинской загорелся автомобиль К месту происшествия выехали две единицы техники от МЧС Поделиться Твитнуть

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В воскресенье, 21 мая 2023 года, в 16:48 поступило сообщение о загорании автомобиля по адресу: г. Пермь, ул. Нейвинская. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Известно, что к месту происшествия выезжали 10 человек личного состава и две единиц техники.

По прибытии к месту вызова первых подразделений пожарной охраны было установлено, что происходит горение моторного отсека легкового автомобиля.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

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