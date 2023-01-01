Елена Синица В ходе СВО погиб уроженец Пермского края Дмитрий Третьяков Он погиб под Артемовском Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Пермского края Третьяков Дмитрий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа.

Дмитрий Третьяков родился 18 марта 1999 года в селе Ленинск, Кудымкарского района. В СВО служил в частной военной компании «Вагнер». Погиб под Артемовском 18 марта.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоялось 21 мая 2023 года в 13:00 в центре села Ленинск.





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