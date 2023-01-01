Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Третьяков Солдата убили в день рождения — ему было 24 года Поделиться Твитнуть

Фото: группа ВК: «Ленинск и его жизнь»

В ходе спецоперации погиб уроженец села Ленинск Кудымкарского района Дмитрий Третьяков. Военнослужащему было 24 года, он воевал в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили родственники погибшего в паблике «Ленинск и его жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Местное издание «Парма-Новости» со ссылкой на командира отряда погибшего пишет, что Дмитрий Третьяков погиб под Артёмовском (Бахмутом) в день своего рождения 18 мая.

Прощание с погибшим состоится в центре Ленинска 21 мая.

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