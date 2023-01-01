Андрей Стрельцов «Пермские медведи» завоевали серебряные награды Кубка России В финальном матче подопечные Валентина Бузмакова уступили «Чеховским медведям» Поделиться Твитнуть

ГК «Пермские медведи»

Финальный поединок Кубка страны по гандболу состоялся 19 мая в Москве. В очном споре за почётный трофей встретились пермские и чеховские «медведи».

На перерыв команды ушли при счёте в плюс три гола в пермяков, но в итоге победу одержали подмосковные гандболисты — 30:34.

«Пермские медведи» играли в финале Кубка страны последний раз девять лет назад.

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