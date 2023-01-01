В Пермском крае суд обязал чиновников снести десять аварийных домов С иском к администрации обратилась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верещагинский районный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры к администрации Верещагино о сносе десяти аварийных многоквартирных домов.

В надзорном органе обратили внимание на то, что на территории города расселены десять зданий, признанных аварийными. Однако органом местного самоуправления мер к сносу домов не принимается.

При этом доступ внутрь зданий остаётся беспрепятственный, что в случае возникновения пожара и других ЧС может причинить вреда населению и окружающей среде.

После вступления решения суда в законную силу прокурорские работники проконтролируют его фактическое исполнение, пообещали в пресс-службе ведомства.

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