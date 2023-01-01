До конца лета закрывается движение на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев в Перми
Перекрытие связано со строительством дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара»
С 8 часов утра 20 мая и по 31 августа 2023 года в Перми на участке пересечения ул. 2-я Шоссейная и ул. Папанинцев временно закрывается движение транспорта.
Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», это связано с выполнением работ по строительству 3 этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».
Объезд закрытого участка будет организован по временной дороге, расположенной от ул. 2-я Шоссейная до ул. Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по ул. Барамзиной.
Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать требования временных знаков.
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