До конца лета закрывается движение на перекрестке улиц 2-я Шоссейная и Папанинцев в Перми Перекрытие связано со строительством дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» Поделиться Твитнуть

С 8 часов утра 20 мая и по 31 августа 2023 года в Перми на участке пересечения ул. 2-я Шоссейная и ул. Папанинцев временно закрывается движение транспорта.

Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», это связано с выполнением работ по строительству 3 этапа дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара».

Объезд закрытого участка будет организован по временной дороге, расположенной от ул. 2-я Шоссейная до ул. Барамзиной и проходящей вдоль дома № 29А по ул. Барамзиной.

Автомобилистов просят быть внимательнее и соблюдать требования временных знаков.

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