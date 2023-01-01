Алёна Бронникова Минприроды Прикамья ищет раненого лося в Чернушке Проверяется информация из соцсетей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 19 мая в социальных сетях распространились видео и фотографии раненого лося. Согласно комментариям, напуганное животное обнаружили на ул. Коммунистической в Чернушке. На одной из записей видно, что у лося распорото брюхо.

Пресс-секретарь регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Маргарита Рощупкина рассказала «Новому компаньону», что проверка информации проводится с утра. Сотрудники охотхозяйств обошли участок, где был замечен лось, и прилегающие территории, но пока поиски не увенчались успехом.

«Территории осматривали ещё с утра. Сейчас продолжаются работы. Перепроверяем всю информацию. Скорее всего, лось напоролся на что-то острое», — пояснила представитель ведомства.

В мае Верещагинский суд Прикамья рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, занимавшихся незаконной охотой. За отстрел лося без разрешения мужчин приговорили к двум годам лишения свободы и денежному штрафу 140 тыс. руб.





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