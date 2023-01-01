Максим Артамонов В Перми будут судить закладчика крупной партии героина Он делал тайники на железной дороге Поделиться Твитнуть

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Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном объёме на железной дороге. Обвинительное заключение утверждено в отношении 47-летнего жителя Перми. Ему инкриминируют семь эпизодов. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, через интернет вступили в преступный сговор. Они занимались незаконным сбытом героина в крупном размере. Для этого обвиняемые оборудовали тайники на территории Перми, а также на объектах железнодорожного транспорта.

Обвиняемый получил оптовую партию наркотика и размещал его в тайниках-закладках. Однако он успел разместить только шесть тайников закладок, после чего его задержали сотрудники транспортной полиции. Ещё 19 свертков с наркотическим веществом были изъяты у него дома.

Уголовное дело будет рассматриваться в Индустриальном районном суде Перми.

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