Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 19 по 26 мая Поделиться Твитнуть

В Перми проходит одновременно несколько театральных событий: фестиваль моноспектаклей и гастроли театров из Москвы и Тюмени; а также фестиваль нового итальянского кино. В ближайшие дни состоится премьера спектакля в ТЮЗе и концерт, посвящённый дню рождения «Триумфа». Главным событием предстоящего уикенда станет акция «Ночь музееев».

В этом году темой акции «Ночь музеев» (0+) станет «История и истории». Музеи и картинные галереи Перми и Пермского края подготовили программы, которые будут работать в вечернее и ночное время: экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы, спектакли и многое другое.

Некоторые участники акции включаются в неё накануне, так, по традиции, 19 мая пройдёт «Ночь музеев и ботсада» в ПГНИУ. Все 11 музеев вуза будут открыты с 17:00 до 22:00, экскурсии стартуют каждые полчаса.

Участниками акции «Ночь музеев» станут семь филиалов Пермского краеведческого музея. Каждый подготовил особенную программу и ждёт гостей в неурочное время. Например, 20 мая с 17:00 до 22:00 в АЭМ «Хохловка», который впервые участвует в акции, пройдут экскурсия по памятникам деревянного зодчества, интерактивная площадка с демонстрацией предметов крестьянского быта, а также этнографические игры для детей и взрослых. Подробное расписание событий на сайте музея https://museumperm.ru/event/854

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермская галерея 20 мая с 15:00 до 20:00 тоже будет рассказывать истории. В программе акции, помимо мастер-классов, запланирован ряд мини-экскурсий, посвящённых истории создания Спасо-Преображенского собора, в котором Пермская галерея размещается с 1932 года; истории династии купцов-пароходчиков Каменских и их наследию; истории, связанные с произведениями французской живописи, импрессионизма, авангарда, пермской деревянной скульптуры, жизнью и творчеством художников-маринистов и др.

«Ночь музеев» в Пермском зоопарке продлится 20 и 21 мая: с 13:00 до 20:00 посетителей ждёт программа с показательными кормлениями животных, квест-прогулкой, мастер-классами, экскурсией по ночному миру обитателей зоопарка и спектаклем.

20 мая с 17:00 «Ночь музеев» в PERMM пройдёт под слоганом «Ничего сложного» и объединит сразу два важных события — 14-й день рождения PERMM и финисаж масштабной персональной выставки скульптора и художника-минималиста Андрея Красулина. Хедлайнером «Ночи» в PERMM станет ижевская саунд-арт группа «Много шума». Гости смогут посетить обзорную экскурсию по выставке, попробовать себя в роли скульпторов на мастер-классе по моделированию абстрактных скульптур, принять участие в мастерской по созданию абстрактного пейзажа и сыграть в игру-аргументариум по работам Красулина с философом. В программе лектория: Владимир Абашев «Космос Мандельштама», Наталья Береснева «Понимание и его границы в искусстве», Владимир Беренев «О любви и нелюбви к чёрным квадратам».

20 мая в 17:00, 19:00 и 21:00 в Музее электротранспорта (ул. Уральская, 108а) проведут экскурсии, посвящённые истории городского транспорта, а также расскажут об особенностях его работы в наши дни. Подробное расписание событий на сайте акции https://permartnight.com/nochmuzeev/

В предпоследний день показа выставки Андрея Красулина пройдёт лекция основателя галереи pop/of/art Сергея Попова «... И последние станут первыми», Как маргиналы становятся классиками искусства?» (12+). На лекции Сергей расскажет, как андеграундные художники советского периода, которые не могли официально выставляться, репрезентовали своё искусство и становились классиками истории искусств. Речь пойдёт о наиболее известных именах советского андеграунда и современности: Владимире Немухине, Эрике Булатове, Иване Чуйкове и герое выставки в PERMM — Андрее Красулине.

Пермский музей современного искусства PERMM, 19 мая в 18:00

В Перми проходит Х фестиваль моноспектаклей «МоноFest» (12+). 19 мая в театре «Сцена-Молот» зрителей ждёт спектакль по мотивам воспоминаний дочери Сталина Светланы Аллилуевой «Говорит Москва» (18+) творческой мастерской Granart (Нижний Новгород). Спектакль Театра кукол Кузбасса им. А. Гайдара (Кемерово) «Геройские анекдоты» (12+) будет показан дважды: 20 мая в Доме актёра в Перми и 21 мая в Коми-Пермяцком драматическом театре (Кудымкар). 20 мая в частной филармонии «Триумф» артист Театра-Театра Альберт Макаров выступит с одним из самых известных своих монологов «Последняя ночь последнего царя» (16+). 21 мая в «Сцене-Молот» будет показан спектакль-лауреат «Монофеста-2022» «Похороните меня за плинтусом» (16+) Большого театра кукол (Санкт-Петербург) по мотивам повести Павла Санаева. Заключительный спектакль «Любимый артист. Концерт-посвящение Андрею Миронову» (16+) зрители увидят 22 мая — в Пермском ТЮЗе, 23 мая — в театре драмы им. А. Савина (Лысьва), 24 мая — в театре «Доминанта» (Губаха).

До 23 мая

Во Дворце культуры им. Солдатова продолжаются гастроли московского театра «Мастерская Петра Фоменко». 19 мая в 19:00 будет представлен спектакль — обладатель трёх «Золотых масок» «Война и мир. Начало романа» (12+). 21 мая в 19:00 — «Волки и овцы» (12+), ещё одна постановка Фоменко, тщательно сохраняемая в репертуаре театра; 23 мая — чеховская «Чайка» (16+), постановка Кирилла Пирогова с участием Галины Тюниной (Аркадина), Евгения Цыганова (Тригорин) и Марии Большовой (Нина). Завершает гастроли 25 мая «Семейное счастье» (12+) по текстам Льва Толстого, знаменитый спектакль Петра Фоменко 2000 года с участием Ксении Кутеповой.

ДК им. Солдатова, до 25 мая

В ТЮЗе пройдёт премьера спектакля «Дамский портной» (18+). Пьеса Жоржа Фейдо с оглушительным успехом прошла по лучшим мировым театральным сценам. Этот спектакль — яркий образец лёгкого жанра, в котором сплетаются подлинная любовь с пикантной игривостью, правда с ложью, а слёзы со смехом. Зрителей ждёт французская комедия о том, как просто оказаться в глупой ситуации, если вовремя не отказаться от бессмысленной лжи.

Пермский театр юного зрителя, 26 мая в 19:00

В рамках празднования семилетия «Триумфа» зрителей ждёт концерт «Триумф. Избранное. Концерт друзей» (12+). В этот вечер прозвучит музыка семи культурных эпох: от Ренессанса до XXI века. Также будет представлена классическая и современная хореография. На сцене филармонии выступят ведущие оперные солисты Наталья Буклага, Гарри Агаджанян, Наталия Ляскова и Наталья Кириллова, артисты балета Пермской оперы Анастасия Берсенева, Вероника Некрасова, Дарья Сизова, Екатерина Зинкович и Елена Соколова, камерный оркестр «Орфей», артисты современного балета Владимир и Ксения Кирьяновы.

Частная филармония «Триумф», 19 мая в 19:00

В программе вокального концерта «Немецкое барокко» (12+) — музыка композиторов немецкого барокко: Генриха Шютца, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана: арии и дуэты из духовных (церковных) сочинений, а также камерная музыка.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 21 мая в 16:00

В честь наступающего 300-летия Перми академический хор «Млада» приглашает на обновлённую программу «Подарок городу» (12+). В концерт войдут произведения из премьер последних лет, посвящённых наступающему юбилею города.

Частная филармония «Триумф», 22 мая в 19:00

Также в рамках 300-летия Перми на большой сцене Театра-Театра пройдут гастроли Тюменского большого драматического театра. Один из старейших театров Сибири представит пермской публике два спектакля — 19 мая в 19:00 и 20 мая в 14:00 и 19:00 зрителей ждёт спектакль-номинант «Золотой маски-2023» «Каренин А.» (16+) и 21 мая в 19:00 труппа ТБДТ сыграет комедию «Только для женщин» (18+), режиссёром которой выступил Сергей Осинцев, директор ТБДТ.

Театр-Театр, 19, 20 и 21 мая

В Перми отметят День славянской письменности и культуры-2023 (0+). В 10:30 пройдёт каллиграфический мастер-класс «Имя рек», в 11:00 начнётся музыкальное интерактивное представление «Сказка за сказкой». В 13:00 зрители увидят свето-теневое представление «Слово о полку Игореве». В 15:00 начнутся мастер-классы народных мастеров Пермского края. На площадке «Пермская диковина» можно будет увидеть, как работает печатный станок, научиться основам каллиграфического искусства и традиционной обвинской росписи. В это же время откроется выставка редкой книги из различных библиотек города. Состоится тематическая интеллектуальная игра для учащихся старших классов и средних специальных учебных заведений. В 18:00 начнётся сказочный батл: три участника, владеющих сказочной традицией Прикамья, Урала и России Марина Крысова, Вячеслав Печняк и Вячеслав Соков сразятся за приз зрительских симпатий, представляя разные жанры сказок. Завершится День славянской письменности в 19:00 праздничным концертом «…И то счастье в сирени живёт» коллектива Дома учителя, хора «Сирень».

Пермский дом народного творчества «Губерния», 24 мая с 10:30

«Горьковка» приглашает на научно-практическую конференцию «XVIII Смышляевские чтения» (16+). На ней будут представлены доклады по истории Перми и Пермского края, наследия Смышляева, источниковедения, деятельности людей, связанных с Пермской землёй. Также в рамках «Смышляевских чтений» состоится презентация книги Алексея Марченко и указателя «Свободная Пермь».

Пермская краевая библиотека им. Горького, 24 мая

Также в Перми проходит выставка Юлии Морохиной «Зарисовки Чердыни» (0+). Обычная чёрная гелевая ручка превратилась для художника в главный инструмент творчества после долгих прогулок по чердынским улицам. Так родилась серия работ в панорамном скетчбуке о купеческой красно-бело-каменной архитектуре и деревянном зодчестве, почерневших от времени домиках с резными наличниками и прочим внешним убранством фасадов. Деревянная скульптура и пермский звериный стиль также стали предметом внимания автора.

ЦВЗ, арт-пространство «Другие круги», до 12 июня

фото: пресс-служба ЦВЗ

«Премьер» приглашает на Фестиваль нового итальянского кино (16+). Зрителей ждут драма «Король комедии» (16+), комедия «Моя вторая половинка» (18+) и мелодрама «Любовь без памяти» (18+).

Киноцентр «Премьер», до 31 мая в 16:00

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