Алёна Бронникова
Мэрия Перми подготовила необходимые документы для бесплатного проезда 12 июня
В День города проезд в общественном транспорте будет бесплатным
Администрация Перми подготовила все необходимые документы о введении бесплатного проезда в общественном транспорте в день празднования 300-летия города. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Перми Алексей Дёмкин.
«На апрельском заседании Пермской городской думы я пообещал, что в День города, 12 июня, сделаем для всех проезд в общественном транспорте бесплатным. Сегодня уже готовы все необходимые документы», — написал мэр.
Кроме того, будет продлена работа общественного транспорта, пермяки смогут воспользоваться автобусами и трамваями до двух часов ночи.
Постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте на День города Алексей Дёмкин подписал 5 мая. Свободно прокатиться на автобусах и трамваях пермяки и гости столицы Прикамья смогут с самых первых рейсов 12 июня.
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