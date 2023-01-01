Алёна Бронникова Мэрия Перми подготовила необходимые документы для бесплатного проезда 12 июня В День города проезд в общественном транспорте будет бесплатным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила все необходимые документы о введении бесплатного проезда в общественном транспорте в день празднования 300-летия города. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Перми Алексей Дёмкин.

«На апрельском заседании Пермской городской думы я пообещал, что в День города, 12 июня, сделаем для всех проезд в общественном транспорте бесплатным. Сегодня уже готовы все необходимые документы», — написал мэр.

Кроме того, будет продлена работа общественного транспорта, пермяки смогут воспользоваться автобусами и трамваями до двух часов ночи.

Постановление о бесплатном проезде в общественном транспорте на День города Алексей Дёмкин подписал 5 мая. Свободно прокатиться на автобусах и трамваях пермяки и гости столицы Прикамья смогут с самых первых рейсов 12 июня.





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