Алёна Бронникова Бухгалтер из Кунгура похитила у предприятия около 850 тысяч рублей Женщина повышала себе зарплату и выписывала премии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае главный бухгалтер предприятия АО «Кунгурское по племенной работе» злоупотребляла своим положением, выписывала премии и доначисляла заработную плату. Общий ущерб составил почти 850 тыс. руб., сообщается на сайте краевой службы судебных приставов.

Жительница Кунгура использовала электронную подпись директора, чтобы доначислять себе зарплату и увеличивать должностной оклад. Она выписывала себе премии, сдельную работу и материальную помощь другим сотрудникам организации.

«При выгрузке зарплатных реестров из бухгалтерской программы в банковскую систему женщина меняла фамилии сотрудников и их банковские данные на свои личные и отправляла в банк исправленные, подложные реестры. B результате чего деньги поступали на её расчётный счёт. Далее в бухгалтерской программе платежи разносились на лицевые счета сотрудников, банковские реестры ответчик исправляла, внося фамилии сотрудников и номера их счетов в той системе, в которой проходили начисления, ведя двойную бухгалтерию», — рассказали в пресс-службе ведомства.

После того как афера вскрылась, дело было рассмотрено в суде, постановившем полностью взыскать долг с ответчицы. В положенный срок женщина не погасила задолженность, поэтому судебный пристав вынес постановление о взыскании штрафных санкций в форме исполнительского сбора. Сумма составила около 60 тыс. руб. После чего виновная выплатила ущерб предприятию в полном объёме.

В конце апреля 2023 года Свердловский суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из пермских компаний, начислявшей себе деньги под надуманным предлогом выезда в служебные командировки. Женщина похитила около 300 тыс. руб. Суд приговорил её к штрафу 200 тыс. руб.

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