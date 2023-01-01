Максим Артамонов В Перми осудили мужчину, который 20 лет назад убил поленом вора в магазине Фигуранта уголовного дела задержали на границе Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор в отношении 38-летнего уроженца Таджикистана, который признан виновным в убийстве, совершённом 20 лет назад в магазине. Мужчину осудили на восемь с половиной лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

На суде было установлено, что в ноябре 2002 года мужчина, которому на тот момент было 18 лет, работал грузчиком в одном из магазинов в Индустриальном районе Перми. Вечером 27 ноября один из местных жителей в состоянии алкогольного опьянения попытался украсть с территории магазина алюминиевую флягу, чтобы потом её продать. Это не понравилось грузчику, он захотел его остановить, вооружившись поленом и несколько раз ударив похитителя по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Правоохранительные органы не смогли сразу задержать мигранта, потому что он жил на территории России нелегально и скрылся от органов следствия. После этого его объявили в федеральный розыск.

Длительное время местонахождение мужчины не могли установить. Была создана аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы и допрашивались свидетели.

В ходе следствия выяснилось, что фигурант уголовного поменял фамилию, имя и отчество. На протяжении всех этих лет он также постоянно менял место жительства. Однако в 2022 году его задержали при попытке пересечь границу. У него взяли отпечатки пальцев рук, была назначена дактилоскопическая экспертиза, согласно которой подтвердилось, что именно он оставил следы на орудии убийства.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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