Количество фальшивых банкнот в Прикамье снизилось в три раза Наибольшую долю среди подделок занимают пятитысячные купюры Поделиться Твитнуть

В I квартале 2023 года на территории Пермского края банками было выявлено и изъято из обращения девять российских денежных знаков с признаками подделки на общую сумму 33 тыс. руб. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Пермскому краю.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивых банкнот сократилось втрое. Объём нанесённого ущерба уменьшился почти в четыре раза.

Из обращения было изъято шесть фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. (в 3,5 раза меньше, чем в I квартале прошлого года). Также из оборота изъято три банкноты номиналом 1 тыс. руб. (за АППГ — две).

Кроме этого, была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США. Годом ранее такие фальшивки не выявлялись.

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