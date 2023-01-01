Максим Артамонов В этом году школы Перми закончат более 15 тысяч учеников Среди них более 10 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассников Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми «последние звонки» для выпускников школ в этом году прозвенят 22 мая. Торжественные линейки пройдут для 10 605 девятиклассников и 4688 одиннадцатиклассников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

По традиции на церемониях «Последних звонков» прозвучат слова напутствия от почётных гостей, директоров школ, родителей учеников и самих выпускников. Церемонии во всех пермских школах начнутся с исполнения гимна РФ и выноса флага знамёнными группами.

"Последние звонки" предшествуют выпускным экзаменам. Основной государственный экзамен для 9-х классов стартует с 24 мая, единый государственный экзамен для 11-х классов — 26 мая.

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