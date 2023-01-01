Максим Артамонов В Пермском крае 19 и 20 мая ожидаются заморозки Местами температура может понизиться до - 2 градусов Поделиться Твитнуть

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По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром 19-20 мая в Прикамье местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве уточняют, что в связи с понижением температуры возрастает вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования и пожарной безопасности, а также использования самодельных нагревательных устройств.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение советуют осуществлять с учётом дорожного покрытия.

В МЧС напомнили телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

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