В Перми остановлены поиски девушки, пропавшей 16 мая Поделиться Твитнуть

В Перми остановлены поиски пропавшей без вести 16 мая 24-летней девушки. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Регион59» ВКонтакте.

«Найдена! Жива! Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в информации. Подробности не приводятся.

Напомним, пермячка перестала выходить на связь во вторник. С тех пор о ней ничего не было известно.

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