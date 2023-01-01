С 1 июня из Перми в Санкт-Петербург запускается дополнительный авиарейс Пассажиров будут возить на воздушных судах Airbus A319 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «Россия», входящая в Группу Аэрофлот, с 1 июня запускает ежедневный дополнительный рейс по направлению Пермь—Санкт-Петербург. Он уже появился в расписании пермского аэропорта.

Вылет нового рейса из Перми — 14:20. Прилёт в Петербург — в 14:45 (по местному времени). Из Санкт-Петербурга в Пермь вылеты запланированы на 9:00, прилёт в Пермь — в 13:20 (по местному времени).

Новый рейс из Перми в Санкт-Петербург будет выполняться на воздушных судах Airbus A319 пассажировместимостью 128 человек. Это 120 кресел в эконом-классе и восемь — в бизнес-классе.

Авиакомпания «Россия» уже выполняет ежедневные полёты из Перми в Санкт-Петербург и обратно. С введением дополнительного рейса полёты в Северную столицу будут осуществляться дважды в день.

Авиакомпания «Россия» входит в Группу Аэрофлот, является крупнейшим эксплуатантом воздушных судов отечественного производства. В парке 134 самолёта, из которых 77 Superjet 100 (RRJ-95).

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