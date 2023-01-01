В Перми ищут пропавшую несколько дней назад 24-летнюю девушку Поделиться Твитнуть

Волонтёры поискового отряда «Регион 59» просят помочь в поисках 24-летней пермячки Елены Миковой. Девушка пропала в Свердловском районе. Известно, что 16 мая около 22 час. она последний раз выходила на связь и с тех пор местонахождение её неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, зелёные глаза, светлые волосы. Была одета в белую футболку, чёрные штаны, белую кепку.

С любой информацией о пропавшей волонтёры просят звонить им 8-912-880-41-60 или в полицию по телефону 102.

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